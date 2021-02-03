الرئيس المصري يدعو البنانيين الى تسوية الخلافات واعلاء المصلحة الوطنية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي القادة اللبنانيين الى اعلاء المصلحة الوطنية وتسوية الخلافات من اجل انتشال لبنان من أزمته الحالية وتسريع جهود تشكيل الحكومة.

وذكر بيان للرئاسة المصرية اليوم الاربعاء ان السيسي اكد في لقاء برئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري حرص مصر على الحفاظ على قدرة الدولة اللبنانية في المقام الأول وإخراج لبنان من الحالة التي يعاني منها حاليا الى جانب صون مقدرات الشعب اللبناني الشقيق ووحدة نسيجه الوطني.

وجدد موقف مصر الثابت تجاه تعزيز أواصر التعاون الوثيقة مع لبنان معربا عن خالص التمنيات للحريري في تشكيل الحكومة الجديدة على نحو يلبي تطلعات الشعب اللبناني الشقيق في تحقيق الأمن والاستقرار.

وشدد على استعداد مصر لتقديم جميع أوجه الدعم والمساعدات لتجاوز الأزمات التي يواجهها لبنان لاسيما الآثار التي خلفها كل من حادث انفجار مرفأ بيروت وجائحة فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19).

وبحسب البيان أعرب الحريري عن تقدير بلاده للجهد المصري في دعم لبنان في المجالات كافة بخاصة عن طريق تقديم جميع أشكال العون والمساعدات للبنان في أعقاب نتائح حادث مرفأ بيروت.

واشاد الحريري بالتجربة المصرية الحالية المبنية على أولوية النجاح الاقتصادي والتنموي معتبرا إياها نموذجا يحتذى في دول المنطقة.

كما أشاد بجهود مصر الحثيثة والصادقة لحشد الدعم الدولي للبنان على شتى الأصعدة في ظل استمرار التحديات الصعبة التي يواجهها الشعب اللبناني خاصة على المستوى السياسي والاقتصادي والانساني.