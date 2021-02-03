اخبار العالم

تأهب عسكري في ضواحي بيروت

0 نشر
0 تبليغ

الشارقة - اميمة ياسر - أفادت وسائل إعلام لبنانية، أمس الثلاثاء، أن الجيش اللبناني استقدم تعزيزات إلى الضاحية الجنوبية لبيروت عند الساعة الحادية عشر ليلا، وذلك بسبب التحليق المنخفض للطائرات المسيّرة الإسرائيلية في أجواء المنطقة.

وذكرت وكالة "النشرة" اللبنانية نقلا عن مراسلها أن التحليق الإسرائيلي كان منخفضا في بيروت وخصوصا في منطقة الضاحية الجنوبية.

وبحسب المصادر، نشر الجيش اللبناني قناصة على الأبنية في شارع حي ماضي - معوض في ضواحي بيروت بعد تحليق مسيرة إسرائيلية على علو منخفض جدا في المكان.

وشهدت المنطقة ليلا استنفارا أمنيا، وذلك خشية حصول أحداث أمنية حصلت سابقا. 

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا