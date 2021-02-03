أزمة دبلوماسية بين كندا والصين بسبب «قميص الخفاش»

الشارقة - اميمة ياسر - أعربت كندا عن أسفها إزاء "سوء الفهم" الذي حدث مع الصين وتسبب به أحد دبلوماسييها.

وو تانغ كلان

تعود القصة إلى إعادة دبلوماسي كندي تصميم شعار فرقة "هيب هوب" أميركية تطلق على نفسها "وو تانغ كلان" وتتخذ من الخفاش شعارا لها.

مهد وباء كورونا

وأزال البدلوماسي اسم الفرقة (WU-TANG) المكتوب عن الشعار، ووضع مكانه كلمة (WUHAN)، في إشارة إلى مدينة ووهان، التي يعتقد البعض أنها مهد وباء كورونا.

وقدمت الصين شكوى رسمية إلى الحكومة الكندية على خلفية الأمر.

آسفون لسوء الفهم

وقال متحدث باسم الحكومة الكندية لوكالة "رويترز": "نحن آسفون لسوء الفهم هذا".

وقدم المتحدث فرضية جديدة، مؤكدا أن شعار القميص الذي صممه أحد موظفي السفارة لا يمثل الخفاش بل حرف "W"، مشيرا إلى أن التصميم منح لأعضاء السفارة الذين علموا على إعادة كنديين من ووهان في مطلع عام 2020.

السفارة الكندية قالت إن قصة القميص تعود إلى العام الماضي.

وأثارت الصورة ضجة على شبكات التواصل الاجتماعي في الصين، خاصة على موقع "ويبو" الصيني الشبيه بموقع "تويتر"، خلال الأيام الأخيرة.

الخفافيش

ويعتقد البعض أن فيروس كورونا المستجد أصاب الخفافيش قبل انتقاله إلى البشر، في مدينة ووهان وسط الصين.