أليخاندرو مايوركاس .. أول لاتيني وأول مهاجر يقود هذه وزارة الأمن الداخلي في أمريكا

الشارقة - اميمة ياسر - صادق مجلس الشيوخ الأميركي الثلاثاء على تعيين أليخاندرو مايوركاس المولود في كوبا وزيراً للأمن الداخلي، ليصبح بذلك أول لاتيني وأول مهاجر يقود هذه الوزارة التي تشرف على قضايا الهجرة والحدود.

وتأتي هذه المصادقة بغالبية 57 سيناتوراً مقابل 43 مع سعي الرئيس جو بايدن لإبطال قرارات معادية للهجرة اتخذها سلفه دونالد ترامب، ووسط دعوات لإصلاح سياسات حماية الحدود والبتّ بوضع ملايين المهاجرين الذين لا يحملون وثائق.

ومايوركاس محام سابق يبلغ 61 عاماً، وقد وصل الى الولايات المتحدة وهو رضيع مع والديه المهاجرين، وسبق له أن شغل مناصب رفيعة في وزارة الأمن الداخلي خلال إدارة الرئيس السابق باراك أوباما.

ويتوافق اختيار مايوركاس مع قرارات الرئيس بايدن المتعلقة بإصلاح قوانين الهجرة.

ووقع بايدن ثلاثة أوامر تنفيذية رئيسية يوم الثلاثاء تهدف إلى عكس ممارسات الهجرة المتشددة للرئيس السابق دونالد ترامب.