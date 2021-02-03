أبرزها إنهاء الحظر الإسلامى .. بايدن يوقع 3 أوامر تنفيذية لإلغاء قرارات "ترامب" بشأن الهجرة

الشارقة - اميمة ياسر - كشف مسؤولون أمريكيون، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وقع اليوم سلسلة من الأوامر التنفيذية تتعلق بقضايا الهجرة، وستركز على الترحيب بالمهاجرين.

وتعهد بايدن بالترحيب مرة أخرى بالمهاجرين إلى الشواطئ الأمريكية من خلال التراجع السريع عن مئات الإجراءات التي اتخذها الرئيس دونالد ج.ترامب والتي كانت تهدف إلى ترحيل المهاجرين وإغلاق البلاد عن الباحثين عن العمل أو اللجوء.

وسيشكل أحد الأوامر التنفيذية فرقة عمل لجمع شمل الأطفال الذين انفصلوا عن والديهم بموجب سياسة ترامب "عدم التسامح"، والتي وصفها مسؤول في الإدارة بأنها "فشل أخلاقي". وسيرأس فريق العمل وزير الأمن الداخلي.

ووفقا للموقع الرسمي للبيت الأبيض، أعلنت الإدارة عن سلسلة من الإجراءات الإضافية التي تتخذها لإعادة بناء وتعزيز نظام الهجرة.

وأشار المسؤولون إن بايدن يرغب في تسهيل حصول 9 ملايين مهاجر على الجنسية الأمريكية, وأن الرئيس الأمريكي سيوقع أمرا تنفيذيا اليوم بلم شمل العائلات على جانبي الحدود مع المكسيك

وتستند إجراءات اليوم إلى الإجراءات التنفيذية التي اتخذها الرئيس في أول يوم له في منصبه، بما في ذلك خطوات الحفاظ على الحماية وتعزيزها للحالمين، وإنهاء الحظر الإسلامي والأفريقي، ووقف بناء الجدار الحدودي وحماية المواطنين الليبيريين الذين يعيشون ويعملون في الولايات المتحدة، بحسب الموقع الرسمي للبيت الأبيض.

ففي اليوم الأول لرئاسته، أرسل الرئيس أيضا قانون المواطنة للولايات المتحدة إلى الكونجرس، والذي يسعى إلى تحديث نظام الهجرة لدينا وإدارة حدودنا بذكاء ، مع معالجة الأسباب الجذرية للهجرة.

وتتخذ الإدارة الأمريكية الجديدة خطوات لمعالجة الضرر الذي لحق بآلاف العائلات التي انفصلت على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، وتوسع الجهود للتراجع سريعا عن التغييرات التي لا هوادة فيها في سياسة الهجرة المتبعة على مدى السنوات الأربع الماضية.

وتهدف هذه الخطوات إلى عكس العديد من سياسات الرئيس السابق دونالد ترامب لردع الهجرة، الشرعية وغير الشرعية.

من جانبه علق بايدن قائلا : الأوامر ستبدأ في معالجة "الأسباب الجذرية" للهجرة نحو الحدود الجنوبية والبدء في "مراجعة كاملة لسياسات الهجرة الضارة وغير المنتجة للإدارة السابقة".

وأضاف: "هناك الكثير من الحديث ، لأسباب وجيهة ، حول عدد الأوامر التنفيذية التي وقعت عليها". "أنا لا أضع قانونًا جديدًا. أنا أقضي على السياسة السيئة ".

وجاءت تصرفات بايدن بعد ساعات فقط من تأكيد مجلس الشيوخ أن أليخاندرو إن. سلط التصويت الضوء على الانقسام العميق المستمر في واشنطن بشأن كيفية تعامل البلاد مع الأجانب.

بعد وقت قصير من توقيع الرئيس على الأوامر ، أقسم نائب الرئيس كامالا هاريس السيد مايوركاس على تولي المنصب ، مما جعله أول مهاجر لاتيني وأول مهاجر يشغل هذه الوظيفة ، التي ظلت شاغرة منذ حوالي 21 شهرًا.

جديرا بالذكر ، اتخذت إدارة بايدن في 20 يناير الخطوات الأولى في جهد حكومي شامل وواسع لإصلاح نظام الهجرة، بما في ذلك إرسال تشريعات إلى الكونجرس تخلق مسارًا للحصول على الجنسية لما يقرب من 11 مليون مهاجر غير شرعي يعيشون ويساهمون في الولايات المتحدة. واليوم ، تعلن الإدارة عن سلسلة من الإجراءات الإضافية التي تتخذها لإعادة بناء وتعزيز نظام الهجرة.