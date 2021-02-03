شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة بيان وزير الكهرباء إلى اللجان النوعية بمجلس النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحال المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب بيان الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء الذى ألقاه اليوم أمام الجلسة العامة إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها وإعداد تقرير عنها لعرضه أمام المجلس.

ويأتى استماع مجلس النواب ليبانات الوزراء فى في ضوء قرار المجلس إستدعاء حكومة استدعاء الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والوزراء لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج خلال الفترة (2018-2020) في جلسات عامة متتالية لاسيما في ظل ما تبين للجنة العامة من وجود العديد من السلبيات والملاحظات والقصور في تنفيذ البرنامج، حيث شهد الأسبوع الماضيين الاستماع إلي بيان رئيس الحكومة فضلا عن 16 وزيراً، لنكون بصدد الإستماع إلي 26 وزيراً بنهاية الأسبوع.

وكان المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، قد قال إن المجلس بدأ بداية قوية بالرقابة، متابعا: "تركنا التشريع مؤقتا لأنى أرى أن الرقابة فى الفترة الحالية هى الأهم، وبدأنا بدعوة الوزراء ومناقشتهم