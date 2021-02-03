شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء أمام النواب: مستاء من الخدمات ببعض القرى ولازم تكون زى القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، علي الجهد المبذول من أجل تطوير خدمات توصيل الكهرباء بالقري والنجوع، قائلاً: كنت مستاء ولا ازال حيال بعض خدمات توصيل الكهرباء في عدد من القري.. وبقول لهم عايز أبعد واحد في القرية يحصل علي نفس كفاءه الخدمة المتوفرة لساكني القاهرة في أفصل مكان لها، وألا فأننا لا نؤدي عملنا الحقيقي.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأربعاء برئاسة المستشار حنفي جبالي، والمخصصة لإلقاء وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، بيانه عن أداء وزارته خلال الفترة 2018 -2020.

وقال شاكر، إنه لن يتخيل أحد حجم المنصرف علي تطوير أفرع القطاع المختلفة، مشيراً إلي أن المنصرف للخطة الاستثمارية لشركات التوزيع بنهاية العام الحالي ستقدر بنحو 36 مليار جنية، وتم الاستلاف من البنوك المصرية مبلغ قدرة 20 مليار جنية.

وأضاف شاكر، إلي الدور التي قامت به الحكومة لدعم القطاعات المتضررة لاسيما مع أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد، ومنها قطاع السياحية، بقوله : مأجلين التحصيل في قطاع السياحة لفترة طويله من الزمن".

تأتى هذه الجلسات، استكمالًا للبداية الرقابية القوية لمجلس النواب، فى ضوء قرار استدعاء الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والوزراء لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج خلال الفترة (2018-2020) فى جلسات عامة متتالية، لاسيما فى ظل ما تبين للجنة العامة من وجود العديد من السلبيات والملاحظات والقصور فى تنفيذ البرنامج، حيث شهد الأسبوع الماضى الاستماع إلى بيان رئيس الحكومة فضلا عن 16 وزيرا.