شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النواب: "كل يوم بنضرب رقم قياسى فى عدد المتحدثين بالجلسة العامة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، إنه فى كل يوم يتم تسجيل رقم قياسى فى عدد المتحدثين داخل الجلسة العامة، قائلا:" سبحان الله كل يوم بنضرب رقم قياسي".

جاء ذلك بعد غلق باب المناقشة، وتعقيب النواب علي بيان وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، الذى ألقاه عن أداء وزارته خلال الفترة 2018-2020.

تأتي هذه الجلسات، استكمالًا للبداية الرقابية القوية لمجلس النواب، فى ضوء قرار استدعاء الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والوزراء لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج خلال الفترة (2018-2020) فى جلسات عامة متتالية، لاسيما فى ظل ما تبين للجنة العامة من وجود العديد من السلبيات والملاحظات والقصور فى تنفيذ البرنامج، حيث شهد الأسبوع الماضى الاستماع إلى بيان رئيس الحكومة فضلا عن 16 وزيرا.

وقال وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، إنه تم تركيب حوالي 10.1 مليون عداد مسبوق الدفع حتي نهاية ديسمبر 2020 يتم تصنيعها عن طريق شركات محلية، لافتاً إلي أنه يمكن شحن العدادات مسبوقة الدفع من خلال أكثر من 150 ألف منفذ علي مستوى الجمهورية.