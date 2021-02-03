شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة مرثا محروس تقترح تطوير المحتوى الإعلامى لتشكيل حائط صد من وعى المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، وعضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن اللجنة عقدت اجتماعا أمس الثلاثاء، بحضور حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، في لقاء ثرى بين الهيئة واللجنة، حول آلية للتصدي إعلاميا حول ما يشن في ملف حقوق الإنسان من هجوم ومن تعنيف.

وأضافت النائبة، أن الاجتماع شهد العديد من الاقتراحات، حول كيفية وجود بروتوكول تعاون بين الهيئة والإعلام، للوقوف على تطوير إعلامي لتوعية المواطن، بشأن ما يتم في ملف حقوق الإنسان الشامل، مثل ما يتم في التنمية العامة المصرية في كل الملفات، التعليم، الصحة، المشروعات القومية، تمكين المرأة، الملف ليس فقط الوقوف على الجزء الخاص بما يصدر بصورة خاطئة.

وأشارت عضو تنسيقية شباب الأحزاب، إلى أن هناك العديد من الاقتراحات، حول آلية تطوير الموضوعات التي تقدمها الهيئة باعتبارها الهيئة الرسمية للحديث عن الدولة المصرية الوطنية للإعلام، وكيفية أن يكون هناك قناة فضائية مترجمة لمخاطبة كل الجهات الخارجية، لملف حقوق الإنسان الحقيقي والشامل لمصر.

ولفتت مرثا محروس، إلى أن رئيس الهيئة الوطنية للإعلام أبدى ترحيبه بهذه المقترحات التي تقدمت بها، خاصة وأنها تهدف لبحث سبل التعاون بين الهيئة واللجنة لأهمية أن تكون هناك طريقة مدروسة وواعية يصدرها الإعلام المصري ليكون منبر أساسي للداخل والخارج أيضا.