المغرب يمدّد الإجراءات الإحترازيّة لمكافحة "كورونا" لمدّة أسبوعين إضافيّين

اسماعيل عبد الحي - قررت الحكومة المغربية تمديد فترة العمل بالإجراءات الاحترازية التي تم إقرارها يوم 13 جانفي 2021 لمدة أسبوعين إضافيين، وذلك إبتداء من اليوم الثلاثاء 2 فيفري 2021 على الساعة التاسعة ليلا.

وأوضح بلاغ للحكومة أن هذا القرار يأتي على إثر التطور الوبائي لفيروس كورونا على الصعيد العالمي، وذلك بظهور سلالات جديدة من هذا الفيروس في بعض الدول المجاورة، وفي إطار المجهودات المتواصلة للحد من تفشي الوباء.

وأضاف المصدر ذاته أن هذا القرار يأتي كذلك تبعا لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية بضرورة الاستمرار في الإجراءات اللازمة لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

جدير بالذكر أن الإجراءات الاحترازية تهم إغلاق المطاعم والمقاهي والمتاجر والمحلات التجارية الكبرى على الساعة 8 مساء من كل يوم.

وتشمل الإجراءات حظر التنقل الليلي على الصعيد الوطني يوميا، من الساعة التاسعة ليلا إلى الساعة السادسة صباحا، بإستثناء الحالات الخاصة.

كما يرتبط هذا الإجراء على الخصوص، بمنع الحفلات والتجمعات العامة أو الخاصة، وسيتم أيضا الإبقاء على جميع التدابير الوقائية المعلن عنها سابقا.