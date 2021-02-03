الدنمارك تعتزم إعداد جوازات سفر رقمية خاصة بالتطعيم ضد كورونا

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت الدنمارك، اليوم الأربعاء، أنها تعتزم إعداد جوازات سفر رقمية خاصة بالتطعيم ضد فيروس كورونا للسماح بالسفر إلى الخارج وإعادة فتح المجتمع.

وأوضحت وزارة المالية أن جوازات السفر ستسمح للدنماركيين بتوثيق أنهم تلقوا تطعيماً ضد مرض «كوفيد-19»، بالنسبة لرحلات العمل وغيرها من الرحلات للخارج.

وتمت دعوة ممثلين من اتحاد الصناعة الدنماركية وغرفة التجارة الدنماركية والقطاع الثقافي في إطار المشروع.

وبموجب الخطة، سيتمكن الأشخاص من تسجيل الدخول على الموقع الإلكتروني وفحص حالتهم فيما يتعلق بالمناعة ضد مرض «كوفيد-19» من نهاية فبراير الجاري.

وربما يستغرق إعداد جواز سفر رقمي والعمل به ما بين ثلاثة وأربعة أشهر أخرى.

وقال مورتن بودسكوف، القائم بأعمال وزير المالية في البلاد: «من المهم للغاية بالنسبة لنا أن نكون قادرين على إعادة نشاط المجتمع الدنماركي، وأن يتسنى للشركات العودة للعمل. الكثير من الشركات الدنماركية هي شركات دولية».

وحتى 29 يناير الماضي، تلقى حوالي 184 ألف شخص في البلاد، البالغ سكانها 5.8 مليون نسمة، أول جرعات للتطعيم ضد فيروس كورونا.



