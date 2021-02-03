إثر لقاء مع فيدرالية الناشرين.. وزارة الفردوس تقرر تمديد أداء أجور العاملين بالمؤسسات الصحافية لثلاث أشهر إضافية

جدة - عبدالحي حسين - قررت وزارة الثقافة والشباب، تمديد الدعم الموجه لقطاع الصحافة عبر التكلف بالأجور، لمدة ثلاث أشهر أخرى إلى متم شهر مارس، وذلك لمواجهة تداعيات جائحة كورونا على القطاع.

وجاء الإعلان عن تمديد الدعم، بعد استقبال وزير الثقافة والشباب، الملكف بقطاع الإتصال، عثمان الفردوس، لرئيس الفيدرالية المغربي لناشري الصحف نور الدين مفتاح، حيث كشف هذا الأخير أن الفيدرالية قد تقدمت بمذكرة شاملة تعرض تصورها المتكامل لمنظومة الدعم العمومي للصحافة الوطنية.

وأعلن مفتاح، أنه قد جرى الإتفاق خلال هذا الإجتماع على أن تستمر الحكومة في صرف رواتب العاملين في المؤسسات الصحافية كاملة للشهور الثلاثة المقبلة، وذلك ضمن مقتضيات الدعم الإستثنائي المرتبط بمواجهة تداعيات الجائحة، إلى غاية مارس2021.

كما تم الإتفاق كذلك على عقد اجتماع مشترك بين كل الأطراف المعنية في نهاية فبراير، بغاية الإتفاق على تصور مشترك لتدبير الدعم السنوي العادي لسنة 2021، حيث جدد الوزير التزام الحكومة بتسديد التزامات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ذات الصِّلة بالرواتب التي صرفتها منذ يوليوز 2020.

ونوه مفتاح خلال اللقاء، بالمجهود الذي قامت به السلطات العمومية من أجل مواكبة القطاع في هذه الظروف الصعبة ولافتا إلى التفاوتات التي خلفها تدبير الدعم الإستثنائي والتي تضررت منها الكثير من الصحف الورقية والإلكترونية، الجهوية والوطنية، كما حث على معالجة هذه المشاكل العالقة، وبناء توافقات واسعة ومنتجة بين كل المتدخلين لتأطير الدعم العمومي العادي، وذلك طبقا للقانون، وضمن مقاربة تشاركية مع ممثلي المهنيين، وبما يحقق الإنصاف والشفافية، ويساهم في التأهيل الحقيقي لمقاولات القطاع ومواكبة تنميتها.

وجددت الفيدرالية، تأكيدها على التزامها بمواصلة الترافع لدى السلطات العمومية من أجل تمتين الدعم والمساندة للقطاع، وتفعيل برامج شجاعة ومتكاملة لتأهيله والنهوض بأوضاع الصحفيين.