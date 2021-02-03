مغربيان يتنافسان في سباق الفوز بلقب “أمير الشعراء”

جدة - عبدالحي حسين - انطلقت، مساء أمس الثلاثاء، في أبوظبي أولى حلقات مسابقة “أمير الشعراء ” في موسمها التاسع، وذلك بتأهل الشاعر المغربي عمر الراجي إلى المرحلة الثانية من المسابقة.

وبالإضافة إلى الشاعر الراجي، يمثل المغرب، أيضا، في البرنامج، الذي يعد أضخم مسابقة تلفزية للشعر الفصيح في الوطن العربي، الشاعر عبد الحق عدنان، حيث تعرف المسابقة، مشاركة 20 شاعرا من الامارات، وبلدان عربية، وكذا من إفريقيا، وأمريكا.

واستضافت الحلقة الأولى من البرنامج أربعة شعراء، منهم المغربي عمر الراجي، الذي تأهل إلى المرحلة المقبلة من المنافسات بقرار من لجنة التحكيم بعد حصوله على نتيجة 46 نقطة على 50، فيما ينتظر الشعراء الثلاثة الآخرون تصويت الجمهور عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وتجدر الإشارة إلى أن الفائز بلقب “أمير الشعراء” سيحصل على بردة الشعر، وخاتم الإمارة إلى جانب جائزة نقدية قيمتها مليون درهم إماراتي، فيما ينال صاحب المركز الثاني 500 ألف درهم، أما صاحب المركز الثالث، فيحصل على 300 ألف درهم على أن تمنح جائزة بقيمة 200 ألف درهم لصاحب المركز الرابع، و100 ألف درهم للفائز بالمركز الخامس، و50 ألف درهم للفائز بالمركز السادس.