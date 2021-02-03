“الاستقلال” يحذر من استغلال الامكانيات العمومية قبل الانتخابات لإفساد العملية

جدة - عبدالحي حسين - حذرت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال مما أسمته بعض الممارسات الرامية إلى إفساد العملية الانتخابية كـ”استغلال الامكانيات العمومية في المرحلة، التي تسبق الانتخابات”.

وجدد الحزب، في بيان لاجتماع لجنته التنفيذية الأسبوعي، تلقى “اليوم 24” نسخة منه، تأكيد أهمية “الإسراع في القيام بالإصلاحات السياسية، وتأهيل المنظومة الانتخابية في بلادنا بما يعزز، ويقوي المسار الديمقراطي في بلادنا، وتجاوز أعطاب النظام الانتخابي الحالي”.

وشددت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال على ضرورة توفير “الشروط الملائمة، الكفيلة بتنقية الأجواء العامة قبيل الانتخابات، وتوفير مناخ سياسي سليم قادر على التحفيز على المشاركة، وتفعيل المساطر القانونية في حق المتلاعبين، وضمان التنافس السياسي الشريف بين الأحزاب”.

وعبر الحزب عن تمسكه بـ”مكسب اللائحة الوطنية للنساء”، حيث طالبت لجنته التنفيذية بأن تصبح “جهوية مع توسيعها في أفق المناصفة”، كما أكد ضرورة الإبقاء على “تمثيلية الشباب في مجلس النواب، ووضع آليات لضمان تمثيلية مغاربة العالم في البرلمان”.

واستغرب الحزب ذاته من تأخر، وتلكؤ الحكومة في “إخراج، وتفعيل الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية، التي أكد عليها جلالة الملك في توجيهاته السامية للحكومة، خصوصا في هذه الظرفية الصعبة، التي يعاني فيها المواطنات، والمواطنين من التداعيات الكبيرة لجائحة كورونا، ومن تدهور القدرة الشرائية، وتراجع الطبقة الوسطى، واتساع دائرة الفقر بشكل غير مسبوق”، حسب البيان.

كما طالب الحكومة بالتحلي بـ”المسؤولية، والالتزام، وعدم إطلاق وعود، وأجندات زمنية، تتعلق بإنهاء عملية التلقيح الجماعي في نهاية شهر مارس، وقبل شهر رمضان”، معتبرا أن هذه الوعود سيكون من “الصعب الوفاء بها لأسباب موضوعية، تتعلق بمحدودية إنتاج اللقاحات على المستوى العالمي أمام الارتفاع المهول للطلب”.