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نشرة إنذارية.. رياح قوية وتساقطات ثلجية ومطرية هامة مرتقبة بعدد من أقاليم المملكة

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عز الدين مقساط 0 تبليغ

جدة - عبدالحي حسين - كشفت المديرية العامة للأرصاد الجوية، في نشرة إنذارية اليوم الأربعاء، عن توقعها بهبوب رياح قوية وتساقطات ثلجية مهمة ستشهدها عدد من أقاليم المملكة يومي الجمعة والسبت.

وأفادت المديرية، في نشرة خاصة إنذارية، أن رياحا بقوة تتراوح بين 75 إلى 90 كلم بالساعة، ستشهدها كل من أقاليم الحوز وأزييلال، وبركان، وبولمان، والرشيدية، فيكيك، جرادة، ميدلت، ورزازات، وجدة أنجاد، تاوريرت، وتنغير، وذلك طوال من منتصف ليل الخميس/الجمعة، إلى العاشرة ليلا يوم الجمعة، وهي الظاهرة التي ستكون مصحوبة بالغبار على مستوى الجهة الشرقية.

من جهة أخرى، تتوقع المديرية، تساقطات ثلجية يتراوح حجمها بين 20 إلى 50 سنتميتر، بكل من أقاليم الحوز، بني ملال، بولمان، شيشاوة، غفران خنيفرة، ميدلت، ورزازات، صفرو، تارودانت، تازة، وتنغير، وذلك يومي الجمعة والسبت.

كما تتوقع المديرية، أمطار معتدلة إلى قويا نسبيا وأحيانا رعدية يوم الجمعة بأقاليم الصويرة، أكادير، وتارودانت.

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محمد يوسف

محمد يوسف

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