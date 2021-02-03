سلطات البيضاء تحقق في استفادة شخص من التلقيح دون استحقاق..وتعد بالزجر

جدة - عبدالحي حسين - أعلنت السلطات المحلية لولاية جهة الدار البيضاء سطات، اليوم الأربعاء عن فتح تحقيق للكشف عن ظروف وملابسات استفادة شخص من عملية التلقيح ضد كوفيد 19 بمقر عمالة مقاطعات الفداء – مرس السلطان، على الرغم من كونه خارج الفئات المستهدفة حاليا بمحملة التلقيح الوطنية.

وحسب المعطيات الأولية، التي أوردتها ولاية الجهة في بلاغ لها، فقد تلقى الشخص المعني الجرعة الأولى من اللقاح المضاد للوباء خلال عملية تلقيح أفراد السلطات العمومية المعنيين بالمرحلة الحالية من حملة التلقيح الوطنية، والمنظمة مؤخرا بعمالة ماقطاعات الفداء -مرس السلطان.

وأضاف البلاغ أنه سيتم اتخاذ الإجراءات التأديبية والقانونية اللازمة في حق كل من ثبت تورطه في تمكين الشخص المعني من اللقاح خارج الضوابط المعمول بها.

وكانت عملية التلقيح التي انطلقت الأسوع الماضي، قد شهدت تسجيل عدة خروقات كانت أولاها بمدينة تازة، حيث تمت ضبط عدد الأشخاص الذين تلقو الجرعة الأولى، رغم كونهم خارج الفئات المعنية بالمرحلة الأولى من العملية.

وأفاد بلاغ لوزارة الداخلية بأنه تم يومه السبت ضبط استفادة 8 أشخاص، بمركز التلقيح “أنوال” بتازة، من الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لكوفيد-19، على الرغم من عدم توفرهم على الشروط الضرورية لتلقي اللقاح .

وأضاف البلاغ أنه تم، تبعا لذلك، توقيف خليفة قائد مكلف بالملحقة الإدارية الثانية بتازة وعون سلطة عن العمل، كما تم إنهاء مهام الأشخاص المشرفين على تسجيل وضبط الفئات المستهدفة بعملية التلقيح بمركز التلقيح “أنوال”، وفتح تحقيق للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه الواقعة، وترتيب الآثار القانونية على ضوء ذلك.