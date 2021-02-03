الليلة.. برشلونة يحل ضيفا ثقيلا على غرناطة في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا

جدة - عبدالحي حسين - يحل فريق برشلونة، مساء اليوم الأربعاء، ضيفًا ثقيلا على غرناطة على ملعب “نويفو لوس كارمينيس”، برسم ربع نهائي كأس ملك إسبانيا لموسم 2020/2021.

ويسعى البرسا إلى التأهل لنصف نهائي كأس الملك، والاقتراب أكثر نحو اللقب، خصوصا بعد خروج أقوى منافسيه ريال مدريد، وأتلتيكو مدريد، فيما يحلم فريق غرناطة بتحقيق المفاجأة، وإقصاء برشلونة من دور الربع .

غرناطة تأهل إلى ربع النهائي بانتصار ساحق على نابالكارنيرو بستة أهداف نظيفة، بينما تأهل برشلونة إلى هذا الدور، بعدما أقصى فريق رايو فاييكانو، الأسبوع الماضي، بعدما نجح في قلب الطاولة، وتحويل تأخره في النتيجة بهدف نظيف إلى انتصار بهدفين.

يذكر أن إشبيلية كان أول المتأهلين للمربع الذهبي بكأس ملك إسبانيا، بعدما تغلب، أمس الثلاثاء، على ألميريا بهدف نظيف.