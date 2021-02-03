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الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 25 فلسطينياً من الضفة الغربية ومدينة القدس

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محمد الفلاح - الأربعاء 3 فبراير 2021

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، حملة دهم واعتقالات واسعة طالت 25 فلسطينياً من مناطق مختلفة بالضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة.

 

واوضح نادي الأسير الفلسطيني في بيان له، ان قوات الاحتلال اقتحمت مناطق متفرقة في مدن الخليل وبيت لحم ونابلس ورام الله والبيرة وطولكرم وسلفيت وأحياء عدة بالقدس الشرقية المحتلة، واعتقلت 25 فلسطينياً بزعم أنهم مطلوبون.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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