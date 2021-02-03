السفير السعدي يبحث مع المدير التنفيذي لمنظمة الامم المتحدة للطفولة التعاون الثنائي

محمد الفلاح - الأربعاء 3 فبراير 2021

بحث مندوب بلادنا الدائم لدى الامم المتحدة السفير عبدالله السعدي، اليوم، مع المدير التنفيذي لمنظمة الامم المتحدة للطفولة (UNICEF) هنيريتا فور، سبل تعزيز التعاون الثنائي والتنسيق المستمر بين المنظمة والجهات المختصة في بلادنا لضمان سير وتنفيذ البرامج والانشطة المختلفة.



وثمن السفير السعدي خلال اللقاء المنعقد افتراضياً، الجهود والدعم الذي تقدمه اليونيسيف عبر مكتبها القٌطري في اليمن لتنفيذ العديد من المشاريع والبرامج في المجالات المختلفة ومنها في قطاعات الصحة والتعليم والمياة والبيئة ورعاية الطفولة والاسرة، بالاضافة الى الدعم المقدم للاسر النازحة..مؤكداً على اهمية التعاون المشترك لتجاوز الصعوبات والتحديات في مختلف القطاعات.

كما استعرض السعدي، جهود الحكومة اليمنية والاجراءات والخطوات التي اتخذتها لمواجهة الاثار المحتملة على الوضع الانساني في ضوء تصنيف حكومة الولايات المتحدة الامريكية الحوثيين جماعة ارهابية اجنبية..مشيراً الى إنشاء لجنة لتطوير آلية التعامل مع الازمة الانسانية وتسهيل عمل وكالات الامم المتحدة العاملة في المجال الاغاثي والانساني..مجدداً حرص الحكومة اليمنية والتزامها على تقديم كامل الدعم والتعاون لمنظمة اليونيسف وغيرها من المنظمات الدولية العاملة في اليمن لتسهيل مهامها وانشطتها المختلفة.

من جانبها نقلت المدير التنفيذي لليونيسيف، تعازيها الى الشعب اليمني في ضحايا الهجوم الذي استهدف حكومة الكفاءات السياسية في مطار عدن الدولي..معبرة عن شكرها للحكومة اليمنية على تعاونها البناء مع اليونيسيف..متطلعة الى مزيد من التعاون خاصة بعد تشكيل الحكومة الجديدة.

واكدت على اهمية دعم برامج اليونيسيف في اليمن ومنها برنامج حوافز المدرسين وما يشكله من دعم للعملية التعليمية..مشيرة الى العلاقة المتميزة بين الوفد الدائم ومكتب اليونيسيف في نيويورك..مشددة على اهمية التواصل المستمر للتغلب على اي معوقات قد تعترض انشطة المنظمة في اليمن.

الجديد ذكره، ان اليمن انتخبت عضواً في المكتب التنفيذي لليونيسف عن قارة اسيا اعتباراً من يناير 2020 ولمدة ثلاث سنوات.