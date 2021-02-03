السيسي يدعو لتسوية الخلافات في لبنان وتسريع جهود تشكيل الحكومة

محمد الفلاح - الأربعاء 3 فبراير 2021

دعا الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، إلى تسوية الخلافات في لبنان وتسريع جهود تشكيل الحكومة الجديدة، مؤكدا موقف بلاده الداعم لبيروت.



جاء ذلك خلال استقبال الرئيس المصري رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري الذي يزور القاهرة حاليا.

وأكد السيسي موقف مصر الثابت تجاه تعزيز التعاون مع بيروت، معربا عن استعداد بلاده تقديم جميع أوجه الدعم لكي يتجاوز لبنان الأزمات التي يواجهها بعد انفجار مرفأ بيروت العام الماضي وجائحة كورونا المستمرة حتى الآن.

وقال الرئيس المصري: "يجب تسوية الخلافات في لبنان وتسريع جهود تشكيل حكومة مستقلة قادرة على التعامل مع التحديات الراهنة هناك".

وطالب القادة اللبنانيين بضرورة إعلاء المصلحة الوطنية لإنهاء معاناة بلادهم.

من جانبه، أشاد الحريري "بالتجربة المصرية الراهنة المبنية على أولوية النجاح الاقتصادي والتنموي واعتبرها نموذجاً يحتذى به في دول المنطقة".

ووصل الحريري في وقت سابق من اليوم إلى القاهرة في زيارة يبحث فيها جملة من الملفات حيث يلتقي إضافة إلى السيسي، كلا من وزير الخارجية المصري سامح شكري والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

ومن المقرر أن يجري رئيس الحكومة المكلف مع المسؤولين في القاهرة، محادثات تتناول آخر المستجدات والأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، جرى تكليف الحريري بتشكيل حكومة جديدة، لكن جهوده لم تثمر حتى الآن بسبب الانقسامات الداخلية بين الأطراف اللبنانية رغم انجراف البلاد في أزمة مالية خانقة هي الأسوأ منذ عقود.