شكرا لقرائتكم خبر عن "مسام" ينتزع 1.419 لغما في اليمن خلال أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام" خلال الأسبوع الرابع من شهر يناير 2021م من انتزاع 1.419 لغما، منها 7 ألغام مضادة للأفراد، و 259 لغما مضادة للدبابات، و 1.143 ذخيرة غير متفجرة، و10 عبوات ناسفة، وبلغ إجمالي ما تم نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 214.437 لغما زرعتها الميليشيات الحوثية الانقلابية في الأراضي والمدارس والمنازل في اليمن، راح ضحيتها عدد كبير من الأبرياء في مختلف الأعمار.

وجرى هذا الأسبوع نزع 111 ذخيرة غير متفجرة في مدينة زنجبار بمحافظة أبين، ونزع 84 لغمًا مضادًا للدبابات و8 عبوات ناسفة في مدينة خب الشعف بمحافظة الجوف، ونزع 3 ألغام مضادة للدبابات و6 ذخائر غير متفجرة بمدينة الخوخة في محافظة الحديدة، ونزع 783 ذخيرة غير متفجرة في محافظة مأرب.

كما تم نزع 53 لغمًا مضادًا للدبابات و220 ذخيرة غير متفجرة في مدينة عين بمحافظة شبوة، ونزع 7 ألغام مضادة للأفراد و 119 لغمًا مضادة للدبابات و 23 ذخيرة غير متفجرة وعبوتين ناسفتين في مدينة المخا بمحافظة تعز.