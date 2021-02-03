شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات .. 3977 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة عن تسجيل 3977 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ مجموع الحالات المسجلة 313 ألفا و626 حالة.

وأفادت الوزارة في بيان أوردته وكالة أنباء الإمارات، بوفاة 12 حالة مصابة نتيجة تداعيات الإصابة بالفيروس ليصل عدد الوفيات في الدولة إلى 878 حالة.

وأشارت الوزارة إلى إجراء 173 ألفا 952 فحصا جديدا خلال الساعات 24 الماضية، وإلى شفاء 4075 حالة جديدة، ليكون مجموع حالات الشفاء 289 ألفا و276 حالة.