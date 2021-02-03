رئيس منظمة الصحة العالمية: النزعة القومية في توزيع لقاحات «كوفيد-19» تضر الجميع

31 يناير , 2021

قال تيدروس أدهانوم غيبريسوس، مدير عام منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، إن النزعة القومية في توزيع لقاحات الوقاية من «كوفيد - 19» تضر الجميع، وإن ضعف التعاون بين الدول يمثل حاجزاً رئيسياً أمام تحقيق الانتشار اللازم للتطعيم على مستوى العالم لإنهاء الجائحة. وأضاف في مقالة بمجلة «فورين بوليسي»: «رغم العدد المتزايد لخيارات اللقاح، لا تلبّي قدرة التصنيع الحالية سوى القليل من المطلوب على مستوى العالم». وتابع «عدم السماح لغالبية سكان العالم بالتطعيم لن يؤدي إلى استمرار المرض والوفيات التي لا داعي لها فحسب... بل سيؤدي أيضاً إلى ظهور طفرات فيروسية جديدة مع استمرار انتشار (كوفيد – 19) وسط السكان غير المحميين».

ووصل عدد الأشخاص الذين أصيبوا بفيروس «كورونا» المستجد على مستوى العالم إلى 103.63 مليون شخص، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليونين و244237.