البيشمركة تنفي تحريك وحدات عسكرية تجاه القوات العراقية

وقالت وزارة الپيشمرگة في بيان لها حصلت الخليج 365 على نسخة منه انها "تؤكد على عدم صحة هذه الانباء وليست هناك أية تحركات لأية وحدات من قوات البيشمرگة تجاه القوات العراقية".

واوضحت "الذي حصل بالحقيقة انه بسب إزدياد التهديدات الإرهابية لمنظمة داعش الإرهابي في مناطق جبل قرةجوخ و مخمور على خلفية المعلومات الإستخباراتية التي تؤكد بأن داعش بصدد القيام بأعمال إرهابية و من اجل أخذ الحيطة والحذر لصد تلك التهديدات ،وضعت البعض من قوات الپيشمرگة فى المنطقة في حالة انذار واستعداد" .

