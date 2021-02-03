اخبار العالم

خمسة مغتربين في قائمة كاتانيتش للتصفيات الاسيوية

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر خمسة مغتربين في قائمة كاتانيتش للتصفيات الاسيوية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان -

2021-02-03 | 13:06

خمسة مغتربين في قائمة كاتانيتش للتصفيات الاسيوية

714 مشاهدة


قرر مدرب المنتخب الوطني بكرة القدم سريشتكو كاتانيتش، اضافة خمسة لاعبين مغتربين لقائمة اسود الرافدين، تحضيراً للتصفيات الاسيوية المزدوجة.

كاتانيتش اعتمد قائمة اولية تضم وجوه جديدة واخرى قديمة سيتم الاعلان رسمياً عنها خلال ساعات.

وضمت القائمة خمسة لاعبين مغتربين وهم كل من: جستن ميرام، أحمد ياسين، زيلوان حمد، أسامة رشيد وريوان امين.


وضمت القائمة ايضاً مدافع الديوانية مصطفى ناظم بالاضافة الى عدد من اللاعبين المحليين الجدد.
» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا
الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا