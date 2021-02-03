بالفيديو.. حلاق يفاجئ زبونه بقصة شعر رئيس دولة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - فاجأ مصفف شعر في الدنمارك أحد عملائه بمنحه قصة شعر تشبه إلى حد كبير تلك التي يعتمدها زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون.

ووفق صحيفة "نيويورك بوست"، طلب كيم بيدرسن من حلاقه في كوبنهاجن عاصمة الدنمارك، الحصول على شيء مختلف، ليحصل في النهاية على مظهر مختلف تماما.

ولحسن الحظ، يتمتع بيدرسن بحس فكاهي عال، حيث دخل في حالة ضحك هيستيري بعد أن شاهد قصة شعره الجديدة.

ووفق تقرير سابق للصحيفة نفسها، فإن قصة شعر كيم المعروفة، تعتبر واحدة من 28 قصة معتمدة ليحصل عليها الرجال في كوريا الشمالية، حتى أنه يطلق عليها اسم "الطموح".





وبحسب ما أوردته صحيفة "ميرور" البريطانية في وقت سابق، قدم زعيم كوريا الشمالية عام 2013 قائمة بقصات الشعر التي يمكن أن يحصل عليها سكان بلاده، وتنقسم إلى 18 للنساء و10 للرجال.