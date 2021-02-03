توافق روسي أردني بشأن قضايا المنطقة ودحر الإرهاب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اتفقت روسيا والأردن، اليوم الأربعاء، على ضرورة الاستئصال النهائي لبؤر الإرهاب في سوريا وتهيئة الظروف لتحسين الأوضاع في اليمن والعراق وليبيا بالمسار السلمي.

جاء ذلك على لسان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأردني أيمن الصفدي الذي يزور موسكو حاليا.



وقال لافروف: "اتفقت مع نظيري الأردني على ضرورة الاستئصال النهائي لبؤر الإرهاب في سوريا لتهيئة الظروف لعودة اللاجئين".

وأضاف أنه اتفق أيضا مع الصفدي على "ضرورة تهيئة الظروف لتحسين الأوضاع في اليمن والعراق وليبيا بالمسار السلمي".

وبشأن الملف الفلسطيني، قال لافروف إنه "لا بديل لحل الدولتين للخروج من الأزمة ولا بد من العمل على تقريب وجهات النظر الفلسطينية والإسرائيلية".

من جانبه، قال وزير الخارجية الأردني إن بلاده تسعى بجد لتطوير التعاون مع روسيا على أسس الثقة والشفافية.

وأشار إلى أنه بحث مع نظيري الروسي كيفية مكافحة فيروس كورونا واستيراد لقاح "سبوتنيك V".