الكرملين يقول إن رد الشرطة الروسية على الاحتجاجات المؤيدة لنافالني "مبرر"

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - قال الكرملين الأربعاء إن رد الشرطة الروسية "الحازم" على الاحتجاجات المؤيدة للمعارض المسجون أليكسي نافالني "مبرر" لأنها تشكل تهديدا.

ورأى الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن "الدعوات إلى التحرك غير المرخص لها تشكل استفزازا (...) والشرطة ردت بشكل حازم بسبب التهديدات المحتملة" معربا عن ارتياحه "للتحرك الحازم" للقوى الأمنية غداة تجمعات أدت إلى توقيف أكثر من 1400 شخص.

وقال "بشكل عام، يشكّل تنظيم نشاطات غير مصرح بها مصدر قلق ويبرر الرد الحازم للشرطة".

وتم توقيف أكثر من 1400 شخص مساء الثلاثاء وحوالى 10 آلاف شخص منذ 23 كانون الثاني/يناير وبدء التظاهرات التي نظمت عقب سجن نافالني، الناقد الرئيسي للرئيس فلاديمير بوتين.

واتهمت الشرطة المنتشرة بأعداد كبيرة بزيادة عمليات التوقيف الوحشية غير المبررة، كما يتضح من صور تظهر أشخاصا يتعرضون للضرب على الأرض من قبل العديد من الشرطيين وصحافيين يضربون عمدا بالهراوات.

والثلاثاء، أمرت محكمة بسجن نافالني لمدة عامين وثمانية أشهر، في قضية أثارت احتجاجات وانتقادات دولية.

ويقول نافالني إن الكرملين قرر سجنه لإسكاته بعدما نجا من عملية تسميم.