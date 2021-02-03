الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 25 فلسطينياً من الضفة الغربية ومدينة القدس

واوضح نادي الأسير الفلسطيني في بيان له، ان قوات الاحتلال اقتحمت مناطق متفرقة في مدن الخليل وبيت لحم ونابلس ورام الله والبيرة وطولكرم وسلفيت وأحياء عدة بالقدس الشرقية المحتلة، واعتقلت 25 فلسطينياً بزعم أنهم مطلوبون.

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، حملة دهم واعتقالات واسعة طالت 25 فلسطينياً من مناطق مختلفة بالضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة.

محمد يوسف

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