الرئيس الأمريكي يوقع ثلاثة مراسيم خاصة بسياسة الهجرة في بلاده

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 3 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، ثلاثة مراسيم خاصة بتغير سياسة الهجرة في بلاده التي وضعها الرئيس السابق دونالد ترامب والتي تهدف الى جمع شمل عائلات وإعادة فتح القنوات القانونية للهجرة وتسهيل التجنيس.



كما تهدف المراسيم، الى تشكيل فريق عمل مكلف تحديد مكان تواجد 600 طفل تقريبا لا يزالون منفصلين عن عائلاتهم ،وتعزيز اندماج المهاجرين المقيمين بشكل قانوني في الولايات المتحدة زجعل التجنيس أكثر سهولة لتسعة ملايين شخص مؤهلين للحصول على الجنسية الأمريكية.

وقال الرئيس الامريكي "أنا لا أسن قانوناً جديداً بل ألغي سياسات خاطئة".

واضاف " الولايات المتحدة أكثر أمناً وقوة وازدهاراً مع نظام هجرة سليم وعقلاني وإنساني"..موجهاً بمراجعة كل العوائق الموضوعة أمام الهجرة القانونية والاندماج من قبل الإدارة الجمهورية خلال السنوات الأربع الأخيرة.