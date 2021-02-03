شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصر.. تسجيل 521 إصابة بكورونا و47 وفاة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 3 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت مصر تسجيل 521 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 47وفاة.



وأفادت وزارة الصحة والسكان المصرية ليل الثلاثاء/الأربعاء في بيانها اليومي بأن إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها ارتفع حتى مساء أمس الثلاثاء إلى 167013حالة من بينها 9407وفيات.

كما أعلنت الوزارة تعافي 407 أشخاص وخروجهم من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافين في البلاد إلى 130514 شخصا.