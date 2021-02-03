شكرا لقرائتكم مصادر "العربية": حمدوك لن يعلن تشكيلة حكومة السودان الخميس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قالت مصادر "العربية"، الأربعاء، إن رئيس وزراء السودان، عبد الله حمدوك، لن يعلن تشكيلة حكومة السودان، الخميس، كما كان مقررا.

وأفادت تقارير إخبارية أن حمدوك تسلم، الاثنين، قائمة ترشيحات 17 حقيبة وزارية من قوى إعلان الحرية والتغيير.

ونقل بيان صادر عن مجلس الوزراء السوداني أن الترشيحات خضعت لمعايير دقيقة جداً متعلقة بالوعي السياسي بجانب التأهيل الأكاديمي والخبرة العلمية.

وذكر البيان أن هذه الترشيحات عبّرت إلى مدى بعيد جداً عن التنوع والتعدد في السودان.

وقال مجلس الوزراء، الاثنين، إنه "ينتظر ترشيحات الجبهة الثورية للوزارات السبعة المعنيين بها".

ومن المقرر أن يعلن مجلس الوزراء برنامج المرحلة القادمة قبل إعلان التشكيل الوزاري.