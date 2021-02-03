شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تمد آلية «كوفاكس» بعشرة ملايين جرعة من لقاح كورونا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بكين: «رويترز»

قالت وزارة الخارجية الصينية، الأربعاء، إن بكين تعتزم مد آلية كوفاكس الهادفة لضمان التوزيع العادل للقاحات «كوفيد-19» بعشرة ملايين جرعة من اللقاحات؛ إذ قدمت ثلاث شركات صينية طلبات للانضمام إلى الآلية.

ومن المنتظر أن تبدأ آلية كوفاكس، وهي مبادرة تدعمها منظمة الصحة العالمية والتحالف العالمي للقاحات والتحصين (جافي)، توزيع اللقاحات في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل هذا الشهر، ومن المتوقع توزيع ما بين مليارين وثلاثة مليارات جرعة هذا العام.

وأعلنت وزارة الخارجية الصينية في يناير/كانون الثاني، أن مجموعة سينوفاك بيوتيك للتكنولوجيا الحيوية، ومجموعة الصين الوطنية للصناعات الدوائية (سينوفارم)، وشركة كانسينو بيولوجيكس، قدمت طلبات للانضمام إلى المبادرة.

وأعلن وانج ون بين، المتحدث باسم الوزارة، خطة التسليم في إفادة دورية، الأربعاء، دون الخوض في التفاصيل.

ويمكن لمنظمة الصحة العالمية التي تراجع الطلبات، أن تتخذ قرارها بشأن اللقاحات التي تنتجها «سينوفارم» و«سينوفاك» في مارس/آذار، على أقرب تقدير، وفقاً لوثيقة داخلية لكوفاكس.