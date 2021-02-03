شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم أم القيوين يعيد تشكيل مجلس أمناء مؤسسة سعود بن راشد المعلا للأعمال الإنسانية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى، حاكم أم القيوين، المرسوم الأميري رقم 2 لسنة 2021، بشأن إعادة تشكيل مجلس أمناء مؤسسة سعود بن راشد المعلا للأعمال الإنسانية والخيرية.

ونص المرسوم على تشكيل مجلس الأمناء لمدة ثلاث سنوات، برئاسة الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا، والشيخ ناصر بن راشد المعلا نائباً للرئيس، وعضوية راشد حمد سالم الحمر، ومحمد سالم المليحي عضواً، وخلفان أحمد مسفر.

ويُعمل بهذا المرسوم من تاريخ توقيعه ويُنشر في الجريدة الرسمية. (وام)