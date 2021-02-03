«فلاي دبي» تشغل رحلاتها إلى 72 وجهة

دبي: ”الخليج 365”

أعلنت فلاي دبي، عن إطلاق رحلاتها إلى مينسك، عاصمة بيلاروسيا. وستقوم الناقلة بتشغيل ثلاث رحلات أسبوعياً بين مطاري دبي الدولي ومينسك الوطني اعتباراً من 20 فبراير 2021. وستكون فلاي دبي أول ناقلة من دبي توفر رحلات مباشرة على هذا الخط.

مع إضافة مينسك، ستوسع فلاي دبي شبكتها إلى أكثر من 70 وجهة. وهي تسعى إلى زيادة عملياتها بشكل مطرد وقد أعلنت مؤخراً عن بدء رحلاتها إلى عدد من الوجهات بما في ذلك كولومبو والدوحة وإسطنبول وجزر المالديف، بالإضافة إلى وجهاتها الجديدة مثل جروزني ومالطا وسالزبورج وتل أبيب.

وقال غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي: تعتبر مينسك وجهة جديدة تنضم إلى شبكتنا وتعكس التزامنا بفتح الأسواق غير المخدومة. نحن الآن نشغل رحلات إلى 72 وجهة، منها أكثر من 40 محطة لم تكن ترتبط في السابق برحلات جوية مباشرة مع دبي أو لم تكن مخدومة من قبل شركات الطيران الوطنية من دبي.

وقال جيهون أفندي، نائب الرئيس الأول للعمليات التجارية والتجارة الإلكترونية في فلاي دبي: يسعدنا أن نكون أول شركة طيران من دبي تشغل رحلات مباشرة بين دبي ومينسك. توفر فلاي دبي لمسافريها رحلات ربط مريحة وفرصة للسفر إلى 155 وجهة من خلال دبي وهي مركز عالمي للطيران و السفر الدولي. نقدم خدمات سفر مريحة وموثوقة لمسافرينا سواء اختاروا السفر في درجة الأعمال أو الدرجة السياحية. سيحظى جميع مسافرينا بتجربة سفر مريحة على متن الطائرة. ونحن نتطلع إلى الترحيب بأول مسافرينا على متن رحلاتنا إلى مينسك.

ستكون الرحلات على الوجهة الجديدة ضمن رحلات الرمز المشترك مع طيران الإمارات ما يوفر للمسافرين رحلات ربط أكثر سلاسة عبر دبي إلى 155 وجهة بين كل من شبكة طيران الإمارات وشبكة فلاي دبي بما في ذلك أستراليا والصين والمحيط الهندي واليابان وجنوب آسيا والولايات المتحدة.

واستأنفت فلاي دبي رحلاتها إلى العاصمة السريلانكية «كولمبو» بواقع رحلتين في الاسبوع. تبدأ الرحلات إلى كولومبو اعتبارا من 17 فبراير مع بدء السلطات في سريلانكا بتخفيف القيود على السفر الدولي. ستقوم الناقلة بتشغيل رحلاتها من مبنى المسافرين رقم 2 بمطار دبي الدولي ومطار كولومبو الدولي.

مع استئناف الرحلات إلى كولمبو، ستوسع فلاي دبي شبكتها إلى أكثر من 70 وجهة. وتعمل الناقلة على زيادة عملياتها بشكل مطرد وقد أعلنت مؤخراً عن بدء الرحلات إلى عدد من الوجهات بما في ذلك الدوحة وإسطنبول وجزر المالديف بالإضافة إلى وجهاتها الجديدة مثل جروزني ومالطا ومينسك وسالزبورج وتل أبيب.

وقال سودهير سريدهاران، نائب الرئيس الأول للعمليات التجارية (الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي وإفريقيا وشبه القارة الهندية) في فلاي دبي: تقدم فلاي دبي خدمات سفر مريحة وموثوقة بين البلدين. يسعدنا استئناف عملياتنا إلى كولومبو ونتطلع إلى إطلاق المزيد من الرحلات الجوية لتعزيز وجودنا في شبه القارة الهندية.