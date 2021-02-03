شكرا لقرائتكم خبر عن الدوري السعودي: «الهلال» للتعويض و«الشباب» للاحتفاظ بالصدارة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سيسعى الهلال إلى تجاوز خسارته القاسية للقب كأس السوبر المحلية أمام النصر، والعودة مجدداً إلى سكة الانتصارات عندما يستقبل «أبها» على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، في افتتاح منافسات المرحلة السابعة عشرة من الدوري السعودي لكرة القدم.

ويحتل الهلال المركز الثاني برصيد 30 نقطة مع مباراة مؤجلة أمام العين، فيما يتمركز «أبها» عاشراً برصيد 21 نقطة.

ولم يكن الهلال مقنعاً في مبارياته الأخيرة؛ إذ لم يفز إلا مرتين في آخر عشر مباريات، مع خمس تعادلات، وثلاث خسارات، منها واحدة في كأس الملك، وأخرى في بطولة السوبر بثلاثية أمام جاره ومنافسه التقليدي: النصر.

ويعاني الهلال تراجع مستويات بعض لاعبيه خصوصاً الأجانب، ويسعى جاهداً إلى تجاوز مشاكله الفنية ومصالحة جماهيره، وحصد العلامة الكاملة.

وانضم الإيطالي سيباستيان جيوفينكو إلى قائمة غيابات الهلال في مباراته المقبلة أمام أبها، إلى جانب ثنائي خط الدفاع متعب المفرج، وعلي البليهي، اللذين يواصلان برنامجيهما التأهيليين، إضافة إلى قائد الفريق سلمان الفرج لتعرضه لالتواء في مفصل القدم.

وينتظر أيضاً أن تتحدد مساء الأربعاء، مشاركة سالم الدوسري من عدمها. وشدد مدرب الهلال الروماني رازفان لوتشيسكو، على أهمية المرحلة المقبلة، مؤكداً أن الفريق لا ينافس حالياً إلا على بطولة الدوري، ودوري أبطال آسيا الذي ينطلق منتصف نيسان/أبريل المقبل.

ولا يزال «أبها» في مستوى متذبذب من حيث النتائج، فلم يحقق أي فوز في آخر ثلاث مباريات، ويأمل تحسين مركزه في جدول الترتيب. ويعوّل الشباب على تعثر الهلال أمام «أبها»، ليحافظ على صدارة الترتيب في حال تجاوزه عقبة الرائد، السبت.

ويقدم الشباب موسماً مميزاً تحت قيادة المدرب الإسباني الشاب كارلوس هرنانديز، فيما استعاد الرائد جزءاً من مستواه بالفوز الكبير 4-2 في مباراته الأخيرة على حساب «ضمك».

الاتحاد لاستعادة التوازن

من جهة أخرى يتطلع الاتحاد إلى استعادة توازنه عندما يستضيف الفتح على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية في مكة المكرمة.

ويدخل الاتحاد المباراة في المركز الخامس برصيد 25 نقطة، في حين يحتل الفتح المركز الثاني عشر برصيد 18 نقطة، مع مباراة مؤجلة أمام النصر.

وفقد الاتحاد خمس نقاط في آخر مباراتين؛ إذ تعادل مع النصر قبل أن يخسر أمام الاتفاق وينزل عن مركزه الرابع. ولن يرضى الفتح من جهته، بإهدار مزيد من النقاط بعدما خسر عشراً منها في آخر أربع مباريات من تعادلين وخسارتين.

وكان الفريق الحساوي عزز صفوفه بصفقتين من العيار الثقيل، من خلال التعاقد مع لاعب الوسط البيروفي كريستيان كويفا، والمهاجم الجزائري هلال سوداني، ومن المنتظر أن يكونا ضمن قائمته في مباراة الخميس، سعياً إلى الابتعاد عن منطقة الهبوط.

أما النصر المنتشي بلقب السوبر، فيتطلع إلى خطف النقاط من التعاون على ملعب مرسول بارك بالرياض.

ويمتلك النصر السابع 21 نقطة مع مباراة مؤجلة أمام الفتح، فيما يمتلك التعاون الرابع 25 نقطة. ويسير النصر بمستوى تصاعدي؛ إذ لم يخسر في آخر سبع مباريات، ويطمح إلى مواصلة عروضه القوية.

ويقدم التعاون مستويات جيدة، الموسم الحالي، وضعته في صلب المنافسة على مراكز المقدمة، ويسعى إلى إيقاف انطلاقة مضيفه، لكنه يفتقد خدمات لاعبه محمد أبو سبعان، لتراكم البطاقات، لكن صفوفه قد تشهد الظهور الأول للوافد الجديد الباراجوياني أليخاندرو روميرو.

وفي مباراة ثانية، يسعى الاتفاق إلى تحقيق فوزه الثاني توالياً، وتكرار سيناريو الذهاب (فوز 2-1)، عندما يحل ضيفاً على العين على ملعب مدينة الملك سعود الرياضية في الباحة.

ويمتلك العين عشر نقاط في المركز الأخير مع مباراة مؤجلة أمام الهلال، فيما يحتل الاتفاق المركز السادس بـ 24 نقطة.

ونظراً إلى سوء النتائج التي رافقت الفريق، لا سيما في مبارياته الأخيرة، أقال العين مدربه الألماني مايكل سكيبة، وتعاقد مع المدرب الإسباني بابلو ماشين، كما رمّم دفاعه بالغاني أبراهام فريمبورج، إلى جانب التعاقد مع الظهير الأيمن حسن معاذ في صفقة انتقال حر.

وعلى الرغم من افتقاده لاعبه البرازيلي سوزا بسبب تراكم البطاقات، سيستعيد الاتفاق من جهته، خدمات السنغالي سليمان دوكارا الذي غاب عن المباراة الماضية لظروف عائلية.

وأكد مساعد مدرب الاتفاق أحمد المالكي خلال مؤتمر صحفي، الرغبة الكبيرة في مواصلة الانطلاقة القوية، مقراً في الوقت عينه بـ«صعوبة وقوة المواجهة مع العين، الفريق الذي دائماً ما يقدم مستويات مميزة خلال المواجهات التي يخوضها على أرضه».

وفي باقي المباريات، يلعب الباطن مع الفيصلي، والوحدة مع الأهلي، الجمعة، فيما تختتم المرحلة السبت، بلقاء «ضمك» والقادسية.