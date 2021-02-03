شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النواب يحذف كلمة "كوالتى" من المضبطة ويطالب الأعضاء بالتحدث بالعربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار حنفى جبالى، والمخصصة لإلقاء وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، بيانه حول أداء وزارته عن الفترة 2018-2020، مطالبة رئيس المجلس للأعضاء بمراعاة الحديث باللغة العربية.

يأتى ذلك بعدما ورد فى حديث النائبة نانسى نعيم، عضو مجلس النواب، كلمة "كوالتى"، الأمر الذى دفع رئيس المجلس المستشار حنفى جبالى، إلى حذفها من المضبطة، على أن يتم وضع ترجمتها باللغة العربية "الجودة".

فى سياق متصل، أشادت النائبة مى مازن عضو مجلس النواب بالتطوير القائم بوزارة الكهرباء خاصة فى قطاع الجودة وتعزيز العلاقة بين المواطن والوزارة، ونأمل أن تعود كل هذه الإجراءات بالنفع على المواطن.

وشددت مازن أن مشكلة الأسعار الجزافيه للكهرباء "مزمنة"، مشيرة إلى أن الفواتير لا تتناسب مع الكهرباء المستهلكة والأسعار غير محتملة ولابد من التدخل وتخفيض هذا الارتفاع الجنوني في الفواتير للتخفيف علي المواطنين.

وأشارت البرلمانية، إلى مشكلة الأسلاك الكهربائية بمحافظة سوهاج، وفى كل المحافظات بدون عازل، مشددة فى الوقت ذاته على أهمية وضع خطة لحل أزمة الكابلات الهوائية.

تأتى هذه الجلسات، استكمالًا للبداية الرقابية القوية لمجلس النواب، فى ضوء قرار استدعاء الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والوزراء لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج خلال الفترة (2018-2020) فى جلسات عامة متتالية، لاسيما فى ظل ما تبين للجنة العامة من وجود العديد من السلبيات والملاحظات والقصور فى تنفيذ البرنامج، حيث شهد الأسبوع الماضى الاستماع إلى بيان رئيس الحكومة فضلا عن 16 وزيرا.