شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء يكشف أمام النواب كيف قضت الوزارة على مشكلة قراءة العدادات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء عن كيفية حل مشكلة قراءة العدادات، قائلا: "الموظف يقوم بتصوير القراءة ويتم إرسالها فى لحظتها لمركز قراءة فى الوزارة وشركة التوزيع، والصورة تحتوى تسجيل الجي بى أس وصورة العداد وبتدخل القراءة على الكمبيوتر، ولازم يصور المكان عشان ميقعدش على قهوة ويضرب القراءة".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة والقاء وزير الكهرباء بيان عن مدى التزام الوزارة ببرنامج الحكومة.

وأضاف: "ولو وجد المكان مغلق لازم يصور الباب"، مشيرًا إلى أنه مازال هناك بعض الشكاوى وأى شكوى نراجعها"، موضحًا: "هذا النظام مطبق على 26 مليون من إجمالى 27 مليون أى بنسبة 4. 99% وفى سبيلنا للانتهاء من تطبيقه على الجميع".

وأشار الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء إلى أنه تم وقف العمل بنظام الممارسات للمخالفين واستبداله بالعداد الكودى، لافتا إلى أن العدداد الكودى هو عداد كهرباء مسبوق الدفع، ولكنه لا يحمل اسم مالك الوحدة التى يتم توصيل التيار لها ولكن يحمل رقما كوديا.