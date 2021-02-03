شكرا لقرائتكم خبر عن نواب لوزير الكهرباء: المراوح والتكييف فى الصعيد ليست ترفيه بل وسيلة حياة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال حسام عوض الله، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن الطاقة النظيفة والمتجددة التي تنتهجها وزارة الكهرباء والطاقة سيكون لها أثرا كبيرا في الحفاظ على البيئة، مطالبا بإنشاء مركز تدريب في طاقة الرياح بمحافظة البحر الأحمر، لاسيما وأن هذه المحافظة يوجد بها النسبة الأكبر من طاقة الرياح.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأربعاء برئاسة المستشار حنفي جبالي، والمخصصة لإلقاء وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، بيانه عن أداء وزارته خلال الفترة 2018 -2020.

وأضاف عوض الله أن جميع العاملين في طاقة الرياح بالبحر الأحمر من خارج المحافظة، مشددا على أهمية مراعاة ذلك للاعتماد على أبناء المحافظة في تشغيل هذه المحطات.

من جانبه قال أحمد نشأت، عضو مجلس النواب، إنه منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي وهناك تطور في كل يوم يمر بقطاع الكهرباء، ولا يمكن إنكار مجهود وزير الكهرباء في ذلك، لاسيما وأنه بعد أزمة الانقطاعات المتكررة أصبحنا نصدر كهرباء.

وأضاف أحمد نشأت فواد إنه من غير المعقول معاملة القري مثل المدن عند التصالح في مخالفات الكهرباء، مشيرًا إلى أن الدخل فى القرى أقل وأهلها يعيشون فى فقر مقدع.

وأشار نشات فواد عباس إلي وجود إهمال في عدد كبير من القري، في الشبكات والأسلاك غير المغطاة، مشيراً إلى هناك 35 مصنعًا متوقف عن العمل بالمدينة الصناعة بغرب طهطا بسبب ضعف القوي الكهربائية.

وفي سياق متصل، نوه عضو مجلس النواب إلى أن عدم دقة القراءات بسبب عدم مرور الكشافين بشكل منتظم.

بدوره، قال النائب محمد الجبلاوي وكيل لجنة الطاقة إنه لا أحد ينكر مجهودات وزارة الكهرباء الا جاحد، قائلا: ما يحدث بالطاقة يدعو الى الفخر وعلينا ان نفتخر جميعا بهذا الانجاز

وقال الجبلاوي ان هناك بعض القصور والتجاوزات بالأفرع والأماكن مثلما يحدث في الصعيد وذلك نظرا لموائمة الطبيعة الجغرافية في هذه المنطقة، مشيرا الى أن المواطن يشتكي من ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء مضيفا أن المراوح والتكييف في الصعيد ليس من أدوات الترفيه بل وسيلة للحياة ، مطالبا بالموائمة مع الحياة الطبيعية مثلما يحدث في بعض المناطق.

وأضاف أن هناك أيضا أزمة الضبطية القضائية التي يعاني منها الصعيد وذلك لأننا بحاجة إلى معايير ثابتة وأسس واضحة، وذلك لأن الارقام ترتفع إلى 100 ألف جنيه.

ووجه سؤالا إلى الوزير، ما هي اسباب عدم توصيل الكهرباء للمليون ونصف المليون فدان من أجل الرغيف المصري، مطالبا بتخفيض الكهرباء للفلاح المصرى.



الاستماع لبيان وزير الكهرباء



الجلسة العامة



القاعة العامة



المستشار حنفى جبالى



المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية



النائب أحمد مهنى



النائب إيهاب الطماوى



النائب إيهاب منصور



النائب حسام عوض



النائب خالد مشهور



الوزير محمد شاكر



جانب من الجلسة العامة (2)



جانب من الجلسة العامة



جانب من الجلسة



رئيس مجلس النواب



على هامش الجلسة العمة اليوم



مجلس النواب (2)



مجلس النواب



محمد السلاب



منصة مجلس النواب



وزير الكهرباء بالمجلس



وزير الكهرباء يستعرض بيان الوزراة