شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النواب يشكر الأعضاء أصحاب الكلمات الموجزة ويعلق على تغيب نائبات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الشكر لأعضاء المجلس الذين تحدثوا بإيجاز بدون تفاصيل في كلماتهم الموجهة إلي الوزراء خلال الجلسة العامة، مضيفاً : أرجو أن نسير علي هذا المنهج ، التفاصيل غير مطلوبة، لاسيما وأن هناك فرصة لمناقشتها مجدداً داخل اللجان.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأربعاء برئاسة المستشار حنفي جبالي، والمخصصة لإلقاء وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، بيانه عن أداء وزارته خلال الفترة 2018 -2020.

وعلق رئيس المجلس عند تغيب عدد من النائبات الذين طلبوا الحديث في الجلسة بقوله : ظاهرة اليوم عدم حضورهن.

تأتى هذه الجلسات، استكمالًا للبداية الرقابية القوية لمجلس النواب، فى ضوء قرار استدعاء الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والوزراء لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج خلال الفترة (2018-2020) فى جلسات عامة متتالية، لاسيما فى ظل ما تبين للجنة العامة من وجود العديد من السلبيات والملاحظات والقصور فى تنفيذ البرنامج، حيث شهد الأسبوع الماضى الاستماع إلى بيان رئيس الحكومة فضلا عن 16 وزيرا.

وقال وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، إنه تم تركيب حوالي 10.1 مليون عداد مسبوق الدفع حتي نهاية ديسمبر 2020 يتم تصنيعها عن طريق شركات محلية، لافتاً إلي أنه يمكن شحن العدادات مسبوقة الدفع من خلال أكثر من 150 ألف منفذ علي مستوى الجمهورية.



الاستماع لبيان وزير الكهرباء



الجلسة العامة



القاعة العامة



المستشار حنفى جبالى



المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية



النائب أحمد مهنى



النائب إيهاب الطماوى



النائب إيهاب منصور



النائب حسام عوض



النائب خالد مشهور



الوزير محمد شاكر



جانب من الجلسة العامة (2)



جانب من الجلسة العامة



جانب من الجلسة



رئيس مجلس النواب



على هامش الجلسة العمة اليوم



مجلس النواب (2)



مجلس النواب



محمد السلاب



منصة مجلس النواب



وزير الكهرباء بالمجلس



وزير الكهرباء يستعرض بيان الوزراة