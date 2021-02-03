شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء للنواب: ربط شمال سيناء بالشبكة الموحدة خلال عامين بـ9 مليارات جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، تغطية الجمهورية بشبكة لنقل الكهرباء علي أرقي مستوي بما يؤدي إلي تقديم خدمة متميزة وبجودة عالية، وذلك في إطار الجهود المبذولة تدعيم الشبكة القومية لنقل الكهرباء وإجراءات تحسين كفاءة شبكات نقل الكهرباء، لافتاً إلي أنه تم إضافة خطوط علي جهد 500 ك.ف وذلك بزيادة قدرها 1.3 مرة عن وضع الشبكة 2014.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأربعاء برئاسة المستشار حنفي جبالي، والمخصصة لإلقاء وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، بيانه عن أداء وزارته خلال الفترة 2018 -2020.

واضاف شاكر، أن تطوير وضع الكهرباء و قدراتها تم في وقت قياسي ، لافتاً إلى تغذية المشروعات القومية بالكهرباء في شرق العوينات وتوشكى وسيناء وغيرها من المشروعات.

وأشار وزير الكهرباء إلي العمل باستمرار لتوصيل الطاقة بكفاءة، والتي تلقي بظلالها علي المشروعات التنموية، لاسيما المشروع القومي لتنمية شمال سيناء منتصف سيناء وذلك بمحطة قدرتها 500 ك. ف، وربط شمال سيناء بالشبكة الموحدة وزيادة القدرات بما يمكن من الربط مع الأردن وخط الخليجي، وهذا يكلفنا 9 مليارات جنيه وتنتهي خلال عامين، وذلك فضلا عن مركز التحكم القومي في العاصمة الإدارية.

واضاف شاكر، أنه تم تأمين التغذية الكهربية لمنطقة الساحل الشمالي من خلال تنمية الساحل الشمالي الغربي وظهيره الصحراوي، لافتاً إلي أن خط الساحل الشمالي يستطيع الربط المستقبلي مع المشروعات النووية بـ"الضبعة".

و لفت الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إلي أن هناك خطة للحد من الانبعاثات المركبة من خلال من منظومة متكاملة، مشيرا إلى أن معدل تقليل الانبعاثات وصل إلى نسبة 20% بما يعادل 70 طنا.