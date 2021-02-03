شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شاكر: محطة الكهرباء بالعاصمة الإدارية الأكبر من نوعها فى العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، أن الوزارة وضعت خطة عاجلة للتغلب على أزمة الكهرباء، مؤكدا على النجاح فى دخول 3600 ميجاوت للشبكة خلال 3 أشهر، كما انه تم الانتهاء من برامج الصيانة بنسبة 100%، لافتا إلى أن وزارة البترول قدمت مساعدة كبيرة بتوفير الوقود لتوليد الطاقة.

وأشار شاكر، أن المشروعات العملاقة التى تقوم بها شركة سمينز، ضمت شركاء مصريين، حيث قامت الشركات المصرية بدور كبير فى إنشاء المحطات، موضحا أن محطة الكهرباء بالعاصمة الإدارية هى أكبر محطة من نوعها فى العالم تقوم بتوليد 4800 ميجاوات، ويتم تبريدها بالهواء وداخلة على الشبكة الموحدة لتغذيتها.

وأضاف وزير الكهرباء، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، وإلقاء الوزير بيانا عن مدى التزام الوزارة ببرنامج الحكومة: "استطعنا خلال سنتين ونصف فى رفع كفاءة توليد المحطات من الدائرة البسيطة إلى المركبة، من خلال حلول علمية، وكانت النتيجة دخول 18400 وات باستثمارات 27 مليار جنيه.

كان المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، قد قال إن المجلس بدأ بداية قوية بالرقابة، متابعا: "تركنا التشريع مؤقتا لأنى أرى أن الرقابة فى الفترة الحالية هى الأهم، وبدأنا بدعوة الوزراء ومناقشتهم