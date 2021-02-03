شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب: ندعم هيئة الاستعلامات لتصحيح صورة مصر أمام الادعاءات الكاذبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب صباح اليوم الأربعاء، ضياء رشوان نقيب الصحفيين ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات، وبرفقته المستشار أحمد الأحول المستشار القانونى للهيئة، كما حضر اللقاء المستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب.

في مستهل اللقاء، قدم ضياء رشوان التهنئة للمستشار الدكتور حنفى جبالى لتوليه رئاسة مجلس النواب، مؤكداً أن المستشار جبالى قامة قانونية ودستورية يضيف ويثرى الحياة النيابية في مصر، متمنياً له التوفيق والسداد لخدمة الوطن.

ومن جانبه، أعرب المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب عن اعتزازه بهذه التهنئة، مؤكداً دعم البرلمان لكل خطوات الهيئة العامة للاستعلامات لتصحيح صورة مصر أمام الادعاءات الكاذبة التى تطلقها الجماعة الإرهابية للنيل من الوطن، خاصة فى مجال الحريات وحقوق الإنسان.

كما أكد المستشار جبالى تقدير مجلس النواب واحترامه لحرية الصحافة والصحفيين، قائلاً: "مجلس النواب يدعم المهمة المقدسة للصحافة والصحفيين".

وخلال اللقاء أكد ضياء رشوان حرص الهيئة على المهنية وحرية الصحافة، مستعرضاً الدور الذي تقوم به الهيئة للرد على الادعاءات والتقارير الكاذبة التى تتناول حقوق الإنسان فى مصر، بصورة غير حقيقية، وكونها جهاز الإعلام الرسمى والعلاقات العامة للدولة، معرباً عن أمله فى توطيد التعاون بين مجلس النواب والهيئة لما فيه الصالح العام للدولة المصرية.

ويشار إلى أن الهيئة العامة للاستعلامات قامت بإصدار نسخ مترجمة من مضمون الدستور إلى اللغتين الإنجليزية والفرنسية وإتاحتها للباحثين والجمهور الخارجى من خلال سفارات مصر بالخارج والبعثات الدبلوماسية الأجنبية فى مصر والمراسلين الأجانب وزوار مصر من الوفود البرلمانية بصفة خاصة.