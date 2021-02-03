شكرا لقرائتكم خبر عن حنفى جبالى يطالب الأعضاء بالدخول فى الموضوع مباشرة أثناء التعليق على بيان الكهرباء.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نبه المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس، بضرورة الالتزام بالمدة المحددة لكل نائب للتعليق على بيان وزير الكهرباء.

وقال جبالى خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن:"علينا الدخول في الموضوع مباشرة دون الدخول في تفاصيل وروايات تستغرق كثيرا من الوقت وتعطل زملائكم عن الحديث ".

ويستمع المجلس اليوم إلى بيان كل من الدكتورمحمد شاكر وزير الكهرباء، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن موقف كل وزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.

ومن المنتظر، أن يعقب كل بيان يلقيه الوزير مناقشات من النواب، ثم تعقيب من الوزير، ثم يحيل رئيس المجلس البيان إلى اللجنة النوعية المختصة لدراسته، وإعداد تقرير عنه لعرضه على المجلس.

يأتي ذلك في ضوء قرار المجلس إستدعاء حكومة استدعاء الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والوزراء لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج خلال الفترة (2018-2020) في جلسات عامة متتالية لاسيما في ظل ما تبين للجنة العامة من وجود العديد من السلبيات والملاحظات والقصور في تنفيذ البرنامج، حيث شهد الأسبوع الماضيين الاستماع إلي بيان رئيس الحكومة فضلا عن 16 وزيراً، لنكون بصدد الإستماع إلي 26 وزيراً بنهاية الأسبوع

كان المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، قد قال إن المجلس بدأ بداية قوية بالرقابة، متابعا: "تركنا التشريع مؤقتا لأنى أرى أن الرقابة فى الفترة الحالية هى الأهم، وبدأنا بدعوة الوزراء ومناقشتهم.



الاستماع لبيان وزير الكهرباء



الجلسة العامة



القاعة العامة



المستشار حنفى جبالى



المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية



النائب أحمد مهنى



النائب إيهاب الطماوى



النائب إيهاب منصور



النائب حسام عوض



النائب خالد مشهور



الوزير محمد شاكر



جانب من الجلسة العامة (2)



جانب من الجلسة العامة



جانب من الجلسة



رئيس مجلس النواب



على هامش الجلسة العمة اليوم



مجلس النواب (2)



مجلس النواب



محمد السلاب



منصة مجلس النواب



وزير الكهرباء بالمجلس



وزير الكهرباء يستعرض بيان الوزراة