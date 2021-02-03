وزير الكهرباء للنواب: تركيب 10.1 مليون عداد مسبوق الدفع حتى نهاية ديسمبر 2020.. صور

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، إنه تم تركيب حوالى 10.1 مليون عداد مسبوق الدفع حتى نهاية ديسمبر 2020 يتم تصنيعها عن طريق شركات محلية، لافتاً إلى أنه يمكن شحن العدادات مسبوقة الدفع من خلال أكثر من 150 ألف منفذ على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار حنفي جبالي، والمخصصة لإلقاء وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، بيانه عن أداء وزارته خلال الفترة 2018 -2020.

واضاف شاكر، أن الشركات المصنعة المصرية تنتج عدادات على أرقى مستوى، لافتاً إلى أن العدادات العادية حالياً تقدر بنحو 27 مليون عداد، وفى سبيلنا لتغييرهم خلال 5 سنوات، وجميع العدادات التى يتم تركيبها حاليا على الشبكة هى إلكترونية.

ونوه وزير الكهرباء، إلى أنه تم إعداد كتيب خاص كدليل للعدادات مسبقة الدفع يوضح مميزات العدادات وإرشادات استخدامها وتم نشرها على المواقع الإلكترونية والسوشيال ميديا.

تأتى هذه الجلسات، استكمالًا للبداية الرقابية القوية لمجلس النواب، فى ضوء قرار استدعاء الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والوزراء لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج خلال الفترة (2018-2020) فى جلسات عامة متتالية، لاسيما فى ظل ما تبين للجنة العامة من وجود العديد من السلبيات والملاحظات والقصور فى تنفيذ البرنامج، حيث شهد الأسبوع الماضى الاستماع إلى بيان رئيس الحكومة فضلا عن 16 وزيرا.