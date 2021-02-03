وزير الكهرباء أمام مجلس النواب: نجحنا فى إضافة 28 ألف ميجاوات للشبكة الرئيسية.. صور

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كلفه باعتبار الكهرباء أمن قومى، لافتًا إلى أنه فى 2014 كان هناك أزمة كبيرة فى الكهرباء، مشيرًا إلى خطة عاجلة بإقامة محطات جديدة وتطوير المحطات القائمة وصيانتها.

وأضاف خلال الجلسة العامة التى شهدت إلقاء وزير الكهرباء بيان عن مدى التزام الوزارة ببرنامج الحكومة: "نجحنا خلال 4 سنوات فى إضافة 28 ألف ميجاوات"، لافتا إلى أن إنتاج الكهرباء فى 2014 لم يكن يتعدى 24 ألف ميجاوات، وكان هناك انخفاض عن المطلوب.

وتابع قائلا: "كانت هناك تحديات تواجهنا منها عجز فى إنتاج الطاقة، واختراقات كبيرة فى شبكة نقل خدمات الطاقة الكهربائية"، موضحًا "نجحنا فى التعاقد مع شركة سمينز لإنشاء 3 محطات، حيث تبلغ طاقة كل محطة 4300 ميجاوت بإجمالى طاقة للمحطات الثلاثة بـ14 ألف ميجاوت".