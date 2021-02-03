شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة مشروعى قانونين إلى اللجان النوعية بمجلس النواب.. تعرف على التفاصيل.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحال المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل قانون العقوبات إلى لجنة مشتركة من لجنتى التشريعية والصحة.

كما أحال رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مقدم من النائبة رشا رمضان بإصدار قانون المجلس القومي للسكان والتنمية، الى لجنة مشتركة من لجان التضامن والصحة والخطة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفى جبالى، حيث نبه رئيس المجلس فى البداية على النواب بالحفاظ على اتخاذ الإجراءات الاحترازية، واتخاذ إجراءات التباعد وارتداء الكمامة.

ويستمع المجلس اليوم الى بيان كل من الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء الدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن موقف كل وزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.

ومن المنتظر، أن يعقب كل بيان يلقيه الوزير مناقشات من النواب، ثم تعقيب من الوزير ثم يحيل رئيس المجلس البيان الى اللجنة النوعية المختصة لدراسته، وإعداد تقرير عنه لعرضه على المجلس.



الاستماع لبيان وزير الكهرباء



الجلسة العامة



القاعة العامة



المستشار حنفى جبالى



المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية



النائب أحمد مهنى



النائب إيهاب الطماوى



النائب إيهاب منصور



النائب حسام عوض



النائب خالد مشهور



الوزير محمد شاكر



جانب من الجلسة العامة (2)



جانب من الجلسة العامة



جانب من الجلسة



رئيس مجلس النواب



على هامش الجلسة العمة اليوم



مجلس النواب (2)



مجلس النواب



محمد السلاب



منصة مجلس النواب



وزير الكهرباء بالمجلس



وزير الكهرباء يستعرض بيان الوزراة