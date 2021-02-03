الجامعة المصرية اليابانية: روبوت آلي لمساعدة المرضى على الحركة

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية– محمد عامر:

نجح فريق بحثي بالجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا ببرج العرب، في ابتكار "روبوت" آلي يساعد المرضى ذوي الأطراف السفلية الضعيفة على الحركة والمشي والوقوف من وضع الجلوس، فضلا عن نقل المرضى المقعدين من الفراش إلى الكرسي المتحرك.

وقال الدكتور سامي فريد، المشرف على المشروع البحثي، في بيان صادر عن الجامعة، اليوم الأربعاء، إن الروبوت يتكون من جزئين الأول هو "المشاية الفعالة" وهي عبارة عن قاعدة متحركة تستخدم في أداء الأنشطة التي تتعلق بالمشي والانتقال.

وأضاف فريد، أن الجزء الثاني هو الآلية الميكانيكية التي تساعده في أداء الأنشطة التي تتعلق بالوقوف من وضع الجلوس ورفع جسم المريض، قائلًا: "هذه الآلية تعتمد على استخدام مناور آلي متوازي مبتكر له قدرة حمل عالیة بالمقارنة بوزنه.. وله ثلاث درجات كافية لتوفیر أنماط الحركة الطبیعیة".