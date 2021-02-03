إصابات كورونا في التشيك تتجاوز المليون حالة

ابوظبي - سيف اليزيد -

تجاوز عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في جمهورية التشيك مليون حالة، ما يحد من الآمال في أن تتمكن إحدى الدول الأكثر تضرراً في أوروبا من تخفيف إغلاقها المشدد في أي وقت قريباً.

وذكرت وكالة «بلومبرج» للأنباء أن الدولة الواقعة في وسط أوروبا، التي يبلغ عدد سكانها 10.7 مليون نسمة، سجلت 9057 حالة إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، ما رفع العدد الإجمالي للمصابين منذ بداية الوباء إلى مليون وثلاثة آلاف و657 حالة، حسبما ذكرت وزارة الصحة اليوم الأربعاء. وارتفع عدد حالات الوفاة إلى 16683 شخصاً.

وبعد واحدة من أنجح الحملات لوقف الوباء في الربيع الماضي، أصبح لدى جمهورية التشيك الآن واحد من أعلى الأرقام في القارة من حيث الإصابات الجديدة والوفيات بالنسبة لنصيب الفرد.

ويضع هذا نظام الرعاية الصحية تحت الضغط، فيما اكتشفت السلطات أيضاً سلالة للفيروس أسرع انتشاراً بين المرضى.



