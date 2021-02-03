شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا .. القنصلية في نيويورك تعرضت لأعمال تخريبية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - طلبت القنصلية العامة الروسية في نيويورك من وزارة الخارجية الأمريكية ، ضمان أمن بعثتها الدبلوماسية بعد تعرض مقرها أمس الثلاثاء، لأعمال تخريبية.

وذكرت القنصلية الروسية - في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الأربعاء، أن " تجمعا مناهضا لروسيا نظم أمس أمام المرفق الدبلوماسي على مدى ست ساعات، وبلغ عدد المشاركين فيه نحو عشرة أشخاص" ، مشيرا إلى أن شخصا ملثما قذف واجهة المبنى بصبغة حمراء.

وأشارت القنصلية إلى أن البعثة الدبلوماسية لجأت إلى الشرطة بطلب ضبط النظام أمام مقر القنصلية لكن عناصر الأمن لم يظهروا في موقع الحادث.